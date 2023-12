Embu das Artes anuncia tarifa zero nos ônibus aos finais de semana

Anúncio foi feito pela prefeitura nesta quarta-feira (20)

Foto: Prefeitura de Embu das Artes





Por Neto Rossi





A Prefeitura de Embu das Artes anunciou, nesta quarta-feira (20), o início do programa Tarifa Zero no transporte público municipal. A partir deste sábado (23) o embarque e viagem nos ônibus da cidade serão gratuitos aos finais de semana.





“A Prefeitura de Embu das Artes traz um grande presente aos munícipes e para quem visita a cidade: a partir de agora, aos finais de semana, a tarifa de ônibus será gratuita para todos”, disse a prefeitura.





Nos dias úteis, ou seja, entre segunda a sexta-feira, o usuário do transporte continua pagando o valor de R$ 4,00 para utilizá-lo. O informe não explica se em feriados sejam municipais, estaduais ou nacionais, a tarifa zero será também aplicada.





“O início da implementação do programa ‘Tarifa Zero’ será bom para o comerciante, funcionário, para as empresas, para os estudantes e, principalmente, para a população que agora economizará aos fins de semana”, conclui.