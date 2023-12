Cotia oferece pré-natal odontológico a gestantes; veja como funciona

Pouco menos conhecido do que o pré-natal comum, o pré-natal odontológico é fundamental para a saúde da gestante e do bebê

Foto: Prefeitura de Cotia

Em Cotia, a Secretaria de Saúde, por meio da Coordenação de Saúde Bucal, realiza o pré-natal odontológico com gestantes que fazem acompanhamento na rede municipal.





Elas recebem orientação sobre os cuidados com a higienização bucal, delas e dos bebês, que precisam de atenção sobre o assunto ainda nos primeiros meses de vida.





As gestantes também recebem material informativo e uma dedeira de silicone para limpeza da boca do bebê.





Entre os objetivos do pré-natal odontológico estão: evitar o surgimento de cáries, doenças periodontais e gengivite, que podem afetar o desenvolvimento do bebê, partos prematuros, entre outros.





BUSCA ATIVA





O pré-natal odontológico é realizado por profissionais da rede municipal de saúde, sob a coordenação da odontologista Roberta Brugugnolli e do secretário de Saúde, Magno Sauter.





A equipe acolhe, orienta, conscientiza e ensina as gestantes a cuidarem de sua saúde bucal e como proceder com seus bebês.





“A gente intensificou a ação com uma busca ativa nas UBSs para lembrar para as gestantes que elas precisam agendar uma consulta com odontologista para avaliação. Fazemos acolhimento, tiramos dúvidas, ensinamos e alertamos sobre a saúde bucal”, explicou a dentista Daniela Ferracini.





Como funciona o pré-natal odontológico em Cotia





É realizado pela Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde de Cotia;





As gestantes são orientadas a agendarem consulta com dentista da rede, ainda na gestação;





Como a procura pelo pré-natal odontológico é baixa, equipes da Saúde Bucal realizam busca ativa nas UBSs para sensibilizar e orientar as gestantes;





Durante a abordagem é feito acolhimento, orientação, esclarecimento de dúvidas e entregue uma dedeira de silicone para limpeza da boca do bebê e folheto com instruções de uso;





Na abordagem, dentistas também falam sobre os alimentos que prejudicam a dentição da gestante e que também podem prejudicar os primeiros dentes do bebê;





A amamentação também é abordada no pré-natal odontológico com orientação sobre alimentos que ajudam na qualidade do leite materno e sobre os alimentos a serem evitados pois provocam lesões por cáries;





Gestantes são orientadas a começarem os cuidados com a higiene bucal logo dos primeiros dentinhos dos bebês para garantir desenvolvimento de dentição sadia;





Leite materno não provoca lesão por cárie. Mas quando o bebê é alimentado com outros alimentos ou leite, os dentinhos precisam ser higienizados;





A limpeza da boca do bebê deve ser feita usando uma quantidade mínima de creme dental não ardido, mas que tenha flúor;





A limpeza da boca do bebê precisa ser eficiente para evitar formação de placa bacteriana em restos de alimentos que podem levar a problemas gengivais e cáries.