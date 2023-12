Anistia de juros e multas de dívidas atrasadas encerra nesta quinta (28/12) em Cotia

Em caso de pagamento à vista, o contribuinte pode ter até 100% de redução de multas e juros.









Termina na quinta-feira, 28/12/2023, o prazo para a negociação das dívidas municipais vencidas até 31 de dezembro de 2022 em Cotia. Os munícipes inadimplentes poderão negociar as dívidas de IPTU, ITBI, ISSQN, taxas de licença de funcionamento, vigilância sanitária e outras, com descontos de até 100% em juros e multas para pagamento à vista. O benefício está previsto no Novo Sistema de Parcelamento de Dívidas de Cotia (NSPDC-23).





A dívida também pode ser parcelada e deve ser quitada estritamente em duas a seis parcelas mensais e contínuas, com uma redução de 70% nas multas e juros moratórios. O objetivo da anistia é facilitar as condições para que os contribuintes regularizem suas ocorrências com a Fazenda Municipal e estimular a adimplência no município.