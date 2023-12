Motorista morre após carro cair em ribanceira de 10 metros em São Roque

Veículo caiu ao lado de uma linha férrea

Foto: Reprodução

Um homem, de 37 anos, morreu após perder o controle da direção do veículo que conduzia e cair em uma ribanceira na Estrada do Vinho, em São Roque. O acidente ocorreu na madrugada de sábado (23).





Conforme reportagem do G1, o condutor trafegava no sentido Ibiúna, quando, no quilômetro oito, perdeu o controle da direção em uma curva. O carro caiu em uma ribanceira de pelo menos 10 metros, ao lada de uma linha férrea.





Ainda de acordo com a reportagem, o motorista estava sozinho quando o acidente ocorreu. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de São Roque, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.