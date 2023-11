VÍDEO: PMs comemoram liberdade de Sargento que foi preso após matar bandido em Cotia

Comemoração teve direito a fogos de artifício; momento foi registrado em vídeo; confira









Policiais militares comemoraram com fogos de artifício, neste sábado (11), a liberdade do sargento da corporação, Fábio Luiz Moraes. O momento foi registrado 36° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Embu das Artes, e compartilhado nas redes sociais. Moraes saiu do presídio Romão Gomes, na capital, após audiência de custódia.





O militar foi preso na quinta-feira (9) após ter atirado e matado um criminoso durante ocorrência de roubo na Granja Viana, em Cotia. Moraes disse em depoimento que efetuou o disparo em legítima defesa. De acordo com ele, o bandido, ao ser algemado, tentou pegar sua arma. Eles entraram em luta corporal e o criminoso acabou levando um tiro no peito.





Porém, a Corregedoria da Polícia Militar, após analisar as imagens da câmera corporal do sargento, entendeu que ele “vislumbrou crime militar durante o disparo que levou a óbito indivíduo desconhecido”.