Vítima pula de carro em movimento durante sequestro e troca de tiros em Vargem Grande

Um dos criminosos também pulou do veículo; crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (10)

Imagem compartilhada nas redes sociais

Um homem, que foi vítima de sequestro, pulou do carro em movimento na tarde desta sexta-feira (10) em Vargem Grande Paulista. Ele foi socorrido a um Pronto-Socorro da cidade. Durante a fuga, os criminosos dispararam contra policiais civis e trocaram tiros com agentes da GCM.





Segundo a Polícia Civil, a vítima estava saindo de casa com seu veículo quando foi surpreendida por um caminhão que impediu a sua passagem. Dois criminosos desceram do caminhão e anunciaram o roubo.





O homem foi colocado no banco traseiro de seu próprio automóvel e obrigado a fornecer seu telefone celular, cartões bancários e senhas. Ele ficou em poder dos bandidos por algumas horas.





No trajeto, os bandidos pararam em diversas lojas e efetuaram compras com seu cartão bancário. De acordo com a polícia, eles também pararam em agências bancárias e fizeram saques da conta da vítima.





Policiais civis, que realizavam diligências na região, suspeitaram do veículo e começaram a persegui-lo. Durante a fuga, um dos bandidos atirou contra os policiais. Uma viatura da GCM, que estava passando pelo local, deu apoio na ocorrência, mas os criminosos também dispararam contra os agentes, que revidaram.





De acordo com a ocorrência, um dos sequestradores pediu para que o comparsa diminuísse a velocidade para ele pular do veículo. Após ter ficado sozinho no banco traseiro, a vítima abriu a porta do carro e também pulou.





Horas depois, o carro da vítima foi encontrado em estado de abandono. Ninguém foi preso até o momento. O caso é investigado pela Delegacia de Vargem Grande Paulista.





