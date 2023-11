Instagram é condenado a indenizar stripper de Cotia que dançou para Silvio Santos

Beatriz Povreslo, conhecida como DJ Brisa, levou a rede social para a Justiça após perder o acesso à sua conta profissional; entenda

A stripper 'Dj Brisa' no programa Silvio Santos. Foto: Reprpdução / SBT

A Justiça condenou, em 2ª instância, o Instagram a indenizar a stripper de Cotia, Beatriz Povreslo, conhecida como DJ Brisa, por danos morais e desvio produtivo. A artista levou o Instagram para a Justiça após perder o acesso à sua conta profissional na rede.





A condenação considerou a quantia perdida por ela sem usar seu perfil profissional, além de multa para cada dia que não restabelecer o acesso à conta.





Beatriz viralizou nas redes sociais após dançar para Silvio Santos apenas com um tapa-sexo.





A stripper disse que levou o caso à Justiça porque a rede social não lhe devolveu a conta verificada que utilizava como ferramenta de trabalho, mesmo após tentativas constantes de recuperação.





“Infelizmente, só consegui comprovar o valor da última publicidade que eu havia feito, mas faturei muito mais com o Instagram, já que sou dona de uma marca, ajudo mulheres com um curso on-line e investia em alguns artistas e projetos independentes. Meus e de outros grandes talentos. Tudo isso foi interrompido”, disse a artista em entrevista ao portal Observatório da TV.





Ela revelou ainda que passou dificuldades durante o período sem poder trabalhar com sua rede social e precisou buscar outras fontes de renda. Hoje, Beatriz é dona de uma agência que faz assessoria para artistas, marcas, influenciadores e lojas. São mais de 20 clientes apenas em Cotia.





“Tive que me reinventar de várias formas. Não está sendo fácil, não consigo ganhar o que eu ganhava com todo o trabalho feito pela DJ Brisa. Aquela rede social é seguida por artistas, diretores e produtores de extrema credibilidade. Perdi parte da minha carreira por causa desse transtorno que o Instagram causou por descaso de não me dar o simples acesso à conta”, protestou.