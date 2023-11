Sob sol de 35ºC, moradores de Cotia buscam água em empresa por falta de abastecimento

Região chegou a ficar 54 horas sem água; ao Cotia e Cia, moradores disseram que se sentiram “sem dignidade”; veja o que disse a Sabesp

Moradores fazem fila para buscar água em empresa. Foto enviada ao Cotia e Cia

Por Neto Rossi





Moradores da região do Jardim do Engenho, em Cotia, ficaram sem água das 12h de sexta-feira (10) até às 17h de domingo (12), ou seja, um total de 54 horas. Segundo os moradores, a Sabesp não comunicou nada a respeito, fazendo com que eles fossem pegos de surpresa.





“A água da nossa caixa acabou por completo, no sábado de manhã. A gente entrou em desespero. Não tínhamos água para fazer almoço, nem para dar descarga no banheiro e nem para tomar banho. Liguei na Sabesp, que informou que estava tendo um tratamento, mas que a água ia ser ligada novamente à noite [no sábado]. O que não ocorreu”, relatou Berenice Nunes da Silva ao Cotia e Cia.





Diante do problema, Berenice, que mora com seu marido e mais dois filhos pequenos no Jardim do Engenho, foi obrigada a economizar água, mesmo com os termômetros marcando entre 33 e 35ºC. “Era 11h, a gente estava ficando com fome e não tinha água para fazer almoço. A gente também evitou usar o banheiro. Porém, a situação ficou difícil, porque temos duas crianças pequenas.”





Berenice recorreu à casa de uma amiga para ela e a família conseguirem tomar banho. No domingo, ainda sem água, a residência estava tomada por sujeira. “Me senti sem dignidade. Meu banheiro estava inutilizável. A Sabesp não avisou que iria interromper o abastecimento”, disse.





Ainda segundo ela, a água chegou no final da tarde de ontem. “Mas chegou numa velocidade muto baixa. Minha caixa d'água ainda não encheu. Mas consegui, pelo menos, lavar o banheiro e separar uma quantidade de água para fazer comida. Separei um monte de balde de água com medo de acabar de novo.”





EMPRESA DOOU ÁGUA PARA MORADORES





Para amenizar o impacto sem abastecimento, alguns moradores da região recorreram a uma empresa que, beneficamente, forneceu água para eles. “Tivemos que sair de nossas casas até esse local que fornece água potável de cisterna”, relata Uiliam Miranda, morador da região.





O sistema de cisterna consiste em um reservatório que faz a captação e armazenamento da água da chuva. É um equipamento economicamente sustentável e seguro utilizado para o reaproveitamento da água no uso doméstico.





“Graça a Deus, temos essa empresa, que é a Consult Poços Artesianos, que, há décadas, dispõe desse poço artesiano para a população não ficar sem água”, reconheceu Uilliam.





O QUE DIZ A SABESP





A Sabesp informou, na noite desse domingo (12), que o abastecimento seguia em recuperação gradual em algumas áreas afetadas pela manutenção emergencial do Sistema Guarapiranga, concluída na madrugada de sábado (11).





“O consumo elevado em virtude das altas temperaturas está tornando a retomada do fornecimento mais lenta. A Companhia orienta aos moradores o uso consciente da água”, disse.





Além de algumas partes de Cotia, outras cidades também foram afetadas, como: Taboão da Serra e Embu das Artes.





“A Sabesp realiza manobras operacionais para tentar minimizar os impactos no abastecimento, mas ressalta a importância do uso consciente e sem desperdícios dos moradores que já estão com o fornecimento normalizado para auxiliar no retorno da água para os demais imóveis”, concluiu.