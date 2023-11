Itapevi anuncia unidade de saúde gratuita para pets

Segundo a prefeitura, espaço contará com 4 consultórios, salas de medicação, emergência e até raio-x e ultrassom; saiba mais

Foto: Prefeitura de Itapevi / Divulgação

A Prefeitura de Itapevi anunciou, nesta segunda-feira (13), que vai iniciar a construção de uma unidade de saúde exclusiva para cães e gatos. A previsão é de que as obras comecem no primeiro semestre de 2024 para ser concluída até outubro de 2025.





As obras da Unidade de Saúde Animal (USA), que será construída onde funcionava o antigo velório (Rua Gaudêncio Barbosa, 486 - Jardim Julieta), será em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Segundo a prefeitura, serão investidos aproximadamente R$ 2 milhões.





“A nova USA terá tudo de mais moderno nesse tipo de atendimento. É algo que os moradores de Itapevi merecem para garantir os cuidados necessários e com dignidade aos animais de estimação que são nossos fiéis companheiros”, destaca o prefeito Igor Soares (Podemos).





Detalhes da unidade





Depois de concluída, a administração municipal informou que a USA terá dois pavimentos. “A parte térrea da unidade vai abrigar todo o serviço destinado aos pets do município. Logo na entrada, haverá uma sala de espera com a recepção”, disse.





Além disso, a prefeitura disse que serão construídos quatro consultórios veterinários, um deles específico para gatos. “O espaço vai abrigar ainda duas salas de procedimentos, das quais uma delas também terá a ala de recuperação. As demais serão de emergência, de preparo, de medicação, de isolamento, de esterilização, de raio X e de ultrassom.”





O pavimento térreo também oferecerá quatro sanitários. Destes, dois são masculinos e os demais femininos. Do lado de fora, haverá espaço para o Castramóvel ficar estacionado.





Parte administrativa





No subsolo da unidade irá abrigar o administrativo, com uma sala específica para essa finalidade, outra de reunião e mais dois banheiros destinados aos funcionários. Também no pavimento inferior, haverá uma cozinha e um espaço para armários de roupas.