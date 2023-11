Onda de calor: temperatura pode chegar aos 39ºC em Cotia nesta semana; veja previsão

De acordo com meteorologistas, a onda de calor tem relação diretamente com o fenômeno El Niño, intensificado pelas mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global

Foto: Rudney Oliveira / Arquivos Cotia e Cia

Preparem a água gelada e o protetor solar, pois Cotia deve ter máxima de 39ºC nesta semana. É o que diz a previsão do Clima Tempo.





De acordo com meteorologistas, a onda de calor em boa parte do País tem relação diretamente com o fenômeno El Niño, intensificado pelas mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global.





A máxima de 39ºC em Cotia é esperada para este sábado (18).





Até quando vai este calor?





De acordo com o Inmet, os termômetros devem registrar as maiores altas do ano nos estados mais centrais do Brasil – em especial no sudeste e no centro-oeste – até, pelo menos, quarta-feira (15).





Em São Paulo, no entanto, a temperatura só deve baixar na semana do dia 20 – segunda-feira, de acordo com as mínimas e máximas previstas pelo Climatempo.





O Inmet projeta que a temperatura chegue a até 5ºC acima da média em boa parte do País. Além de São Paulo, as capitais Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Brasília (DF) e Curitiba (PR) terão as temperaturas mais quentes do Brasil, em relação aos seus padrões. No sul e no sudeste, chuvas devem ganhar força ao longo da semana.





Confira a previsão do tempo desta semana em Cotia:





Dia 13 segunda-feira – Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Temperatura mínima – 23°C

Temperatura máxima – 35°C





Dia 14 terça-feira – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

Temperatura mínima – 22°C

Temperatura máxima – 35°C





Dia 15 quarta-feira – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

Temperatura mínima – 20°C

Temperatura máxima – 33°C





Dia 16 – quinta-feira – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Temperatura mínima – 21°C

Temperatura máxima – 35°C





Dia 17 – sexta-feira – Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Temperatura mínima – 21°C

Temperatura máxima – 35°C





Dia 18 - sábado - Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Temperatura mínima – 19°C

Temperatura máxima – 39°C