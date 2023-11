“Desisti da prova”: estudantes são prejudicados por megaevento na hora do Enem, em Caucaia

Ao Cotia e Cia, estudantes relataram dificuldades para se concentrar na prova; evento apoiado pela prefeitura contou com megaestrutura de som, montada ao lado de escolas que aplicaram o exame

Foto: Reprodução / Redes Sociais





Reportagem: Neto Rossi





Estudantes que realizaram a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nesse domingo (12), em duas escolas no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, relataram dificuldades para se concentrar. Isso porque no mesmo horário ocorreu um evento religioso no campo, que fica ao lado das duas unidades que aplicaram o exame.





O evento reuniu apresentações musicais, orações e sorteio de prêmios. O palco ficou virado para uma das escolas. Com equipamentos de alta qualidade, o som podia ser ouvido a mais de um quilômetro de distância.





Prefeitura de Cotia, c Rogério Franco. E ainda contou com a presença de autoridades municipais, entre elas, da vice-prefeita Ângela Maluf e alguns vereadores. A festa recebeu apoio da, c om direito a vídeo do prefeito E ainda contou com a presença de autoridades municipais, entre elas, da





Vale ressaltar que a data do Enem 2023 foi divulgada ainda no primeiro semestre deste ano.





Foto: Reprodução





DIFULDADES PARA SE CONCENTRAR





Então, foi bem tenso. Quando entramos na sala e os ficais começaram passar as informações da prova, quase não conseguimos ouvir. De início, pensei que seria temporário, justamente por todos terem a noção da aplicação do Enem naquele dia. Mas não, foi a tarde toda com aquele barulho e só piorava, era música, pessoas gritando e cantando no microfone





O relato acima é da estudante Mileni Santana, 21. Ela realizou a prova na Escola Estadual Roque Celestino. Ao Cotia e Cia, Mileni relatou as dificuldades para se concentrar durante o exame.





“Acredito que as provas que foram aplicadas ontem (Matemática e Ciências) são as mais complexas, então foi difícil manter raciocínio durante a prova. Não estudamos só um ano para fazer o Enem, e sim nosso Ensino Médio completo”, desabafa.





VEJA ABAIXO O VÍDEO QUE ELA COMPARTILHOU NAS REDES SOCIAIS









TRANSTORNOS ANTES DA PROVA





E a dificuldade começou antes mesmo da prova. Segundo Anny Caroline Silva Santos, 18, os pais que levaram seus filhos encontraram empecilhos para chegar nas unidades escolares. “Nossos pais tiveram que parar os carros na rua, porque não tinha onde estacionar devido ao evento. Isso atrapalhou o trânsito. Até para chegar no local da prova estava difícil”, disse.





Anny e seus colegas sentiram na pele e no bolso os transtornos causados. Ela contou que eles pagaram um cursinho preparatório para o Enem, mas o investimento foi frustrado por causa do barulho gerado pelo evento.





Anny também fez a prova na Escola Estadual Roque Celestino. Ela relatou que funcionários da unidade ligaram para a prefeitura, mas de nada adiantou. “As janelas da minha sala estavam vibrando. Meu namorado é autista, ele fez a prova comigo. Ele teve que usar fone de ouvido para tentar se concentrar. Teve uma parte do evento que eles começaram a gritar no microfone. Incomodou muito.”





Evento contou com megaestrutura de som. Ao fundo, é possível ver a escola Roque Celestino, onde foi aplicado o Enem nesse domingo (12). Foto: Reprodução / Redes sociais





CANDIDATA DESISTIU NO MEIO DA PROVA





A dificuldade para se concentrar era tanta que a estudante Júlia de Almeida Sales, 19, desistiu no meio da prova. Ela realizou o exame na Escola Estadual Sidrônia Nunes Pires, que também fica ao lado do campo onde ocorreu o evento.





Júlia relata que chegou na escola passando mal devido ao calor, mas conseguiu se recuperar em tempo. Mas a temperatura de 33ºC não seria o único obstáculo para ela. O barulho do evento penetrou a sala de aula em que ela realizava o Enem.





Eu consegui resolver metade da prova de matemática em 2h, mas não estava satisfeita com o meu rendimento e, muito menos, conseguia me concentrar para tentar me sair um pouco melhor. Quando deu 15h30, que é o horário permitido para sair, eu já estava sem foco na prova, tentei por mais 20 minutos, mas eu já não conseguia ler mais. Não dava para me concentrar na leitura. Como eu vi que não iria conseguir mais fazer, decidi sair





DIFICULDADE NA VOLTA PARA CASA





E os transtornos causados pelo evento não foram somente antes e durante o exame. Ana Lúcia, que também fez a prova do Enem no Sidrônia, assim como Júlia, relatou que, além das dificuldades para concentrar devido ao barulho do som, também encontrou problemas na hora de ir embora para casa.





“Ao vir embora, os ônibus estavam lotados. Muitas pessoas que estavam neste evento, ganharam cestas básicas e as caixas ficavam batendo em nossas cabeças. Essas pessoas ainda exigiam o lugar para sentar por causa das caixas. Eles deveriam ter liberado o ônibus somente para os estudantes”, opina.





Quero deixa claro que não tenho nada contra o evento, só que foi em um péssimo dia e acabou nos levando a um constrangimento muito grande, pois nos preparamos para este momento para, depois, sermos simplesmente desrespeitados





As estudantes ouvidas pela reportagem disseram que vão abrir uma reclamação junto ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pela aplicação do Enem. Cotia e Cia relatou o problema ao Inep, mas não obteve retorno.





Procurada, a Prefeitura de Cotia não se manifestou sobre o caso até a publicação desta reportagem.