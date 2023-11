Homem é preso após furtar ‘quebra-cabeça’ de R$900 em loja no centro de Cotia

Ele chegou a vender o brinquedo por R$50 a um funcionário de um açougue

Jogo furtado pelo homem

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (2), um homem de 28 anos que furtou um jogo de quebra-cabeça, no valor de R$900, de uma loja no centro de Cotia. Ele chegou a vender o brinquedo por R$50 a um funcionário de um açougue.





Pessoas que passavam no momento pelo centro da cidade viram o homem saindo da loja com o pacote nas mãos. A GCM foi acionada e passou a patrulhar pela região, até avistar um suspeito com as mesmas características.





Ao ser abordado pelos guardas, ele confessou o crime e indicou o local que havia vendido o jogo. Os GCMs foram até o açougue indicado e indagou o funcionário apontado pelo suspeito. Ambos foram para a delegacia.





O caso foi registrado como furto à estabelecimento comercial na Delegacia de Cotia.