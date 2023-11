Duas pessoas morrem e mais três ficam feridas após serem baleadas em Carapicuíba

Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (3)

Crime é investigado pelo 1º DP de Carapicuíba. Foto: Google Street Views

Duas pessoas morreram e mais três ficaram feridas após serem baleadas em frente a um bar na Avenida Miriam, em Carapicuíba. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (3).





Segundo a Polícia Civil, um carro branco, ocupado por quatro pessoas, parou em frente ao local. Dois ocupantes desembarcaram do veículo e atiraram contra as vítimas.





Cinco pessoas foram atingidas, sendo quatro homens e uma mulher. Dois homens morreram no local e as demais vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Geral de Carapicuíba.





O local foi isolado para a perícia e o caso foi registrado como duplo homicídio e tripla tentativa de homicídio no 1° Distrito Policial de Carapicuíba, que investigará o crime.





Com informações do R7