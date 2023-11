“Greve abusiva”: Governo de SP muda datas do Provão Paulista

A Secretaria da Educação (Seduc-SP) informa que,o cronograma de aplicação do Provão Paulista será alterado nos 645 municípios de modo a garantir que nenhum aluno seja impactado no dia da avaliação.

“A pasta lamenta a decisão, mas age para evitar que uma greve abusiva no transporte sobre trilhos da capital prejudique a dezenas de milhares de estudantes”, disse em nota.

A paralisação marcada para a próxima terça-feira (28) é motivada por interesses exclusivamente políticos, já que a pauta principal dos sindicatos não é ligada a causas trabalhistas. A irresponsabilidade e a inconsequência dos grevistas prejudicam diretamente 1,2 milhão de estudantes inscritos para as provas que começariam justamente no dia 28. Entre eles, cerca de 1.7 mil alunos de outros estados e de fora da rede estadual que agora terão de arcar com novos custos em razão da greve