Greve em SP: Metrô, CPTM e Sabesp paralisam na próxima semana

Veja quais linhas serão afetadas e o motivo da paralisação conjunta

Foto: Governo de SP

Os sindicatos dos trabalhadores do Metrô, CPTM e da Sabesp aprovaram nesta quinta-feira (23) uma paralisação na próxima terça-feira, dia 28 de novembro. Os trabalhadores afirmam que os atos são contra as privatizações e terceirizações em discussão pelo governo Tarcísio de Freitas. Uma nova assembleia está marcada para às 16h de segunda-feira (27).





Segundo os servidores, a greve unificada terá ainda a participação de trabalhadores da rede de ensino estadual e municipal, profissionais da saúde e da Fundação Casa. Os sindicatos do Metrô e da CPTM afirmam que podem trabalhar normalmente no dia da greve caso o governo do estado não cobre passagem da população.





Com impactos nas aulas e no transporte público, a paralisação está prevista para a mesma data do primeiro dia do Provão Paulista – o vestibular exclusivo de estudantes de escolas públicas para ingressar nas universidades estaduais.





LINHAS AFETADAS





O Metrô terá paralisação na Linha 1 - Azul; na Linha 2 - Verde; na Linha 3 - Vermelha e na Linha 15 - Prata (esta última, do monotrilho). Já a Linha 4 - Amarela e a Linha 5 - Lilás não serão afetadas pela mobilização dos trabalhadores.





Na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a greve vai contar com os funcionários da Linha 7 - Rubi; da Linha 10 - Turquesa; da Linha 11 - Coral; da Linha 12 - Safira; e da Linha 13 - Jade. No caso da Linha 8 - Diamante e da Linha 9 - Esmeralda, não haverá paralisação.