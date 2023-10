VÍDEO: “Degrau na pista” causa acidente com motociclista em Cotia

Motociclista colidiu contra uma placa presa a um poste de energia após perder o controle no desnível do asfalto; veja o que disse a Secretaria de Obras

Imagens mostram o momento do acidente

Um motociclista se envolveu em um acidente na tarde desta sexta-feira (27) na Estrada do Padre Inácio, na altura do Jardim Santana, em Cotia.





Imagens compartilhadas em grupos de WhatsApp e também enviadas ao Cotia e Cia [VEJA NO FINAL DA MATÉRIA], mostram o momento em que o motociclista perde o controle bem no trecho onde há um “degrau na pista”, causado pelo desnivelamento do asfalto.





Após perder o controle, a moto colide contra uma placa que está presa a um poste de energia. Testemunhas relataram ao Cotia e Cia que ele foi socorrido com vida. Até a publicação desta reportagem, não conseguimos confirmar o estado de saúde da vítima.





O desnível no asfalto neste trecho da via, segundo moradores ouvidos pelo Cotia e Cia, já é de conhecimento da Prefeitura. Há processos, segundo eles, solicitando os devidos reparos no asfalto, já que não foi o primeiro acidente causado pelo “degrau” que há no trecho.





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana informou que foi feito um trabalho de recapeamento no local por meio de convênio. "Como acontece nos projetos desta natureza, a Caixa Econômica faz vistoria na obra para liberação do pagamento da empreiteira contratada. Nesta vistoria, foi feito um apontamento para que o trecho tivesse o asfalto raspado novamente, fosse feito um acerto na base e a finalização do pavimento", explicou.





A Secretaria finalizou a nota dizendo que está verificando com a empresa/empreiteira a previsão para conclusão dos trabalhos.





VEJA O VÍDEO DO ACIDENTE ABAIXO (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES!)