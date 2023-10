Homem sofre acidente e é socorrido por vizinho após demora do Samu em Cotia

Secretaria de Saúde reconheceu o problema e disse que “estuda a ampliação do serviço do Samu no município com a implantação de mais uma base”

Reinaldo segue se recuperando em casa após os ferimentos. Foto enviada ao Cotia e Cia





Um morador do Jardim Arco Íris, em Cotia, sofreu um acidente, na tarde dessa quinta-feira (26), após cair do telhado de casa. Reinaldo de Lima, de 49 anos, acabou sendo socorrido por um vizinho após demora da chegada do Samu.





A filha mais velha de Reinaldo ligou para o Samu quatro vezes, entre às 18h01 e 18h22. Como seu pai havia batido a cabeça com a queda e ela não conseguia uma resposta efetiva do serviço de saúde, um vizinho acabou o socorrendo e levando a uma unidade de atendimento em Vargem Grande Paulista.





Procurado pela reportagem, o SAMU de Cotia informou que tem registrado “um aumento expressivo na demanda por atendimento”. Diante disto, disse que a Secretaria de Saúde “estuda a ampliação do serviço no município com a implantação de mais uma base”.





“Algumas ocorrências só não são atendidas com brevidade quando a ambulância está empenhada em outra ocorrência ou é deslocada para uma ocorrência mais grave. Nesta ocorrência, especificamente, quando a ambulância estava se deslocando para o atendimento, foi informada de que a pessoa havia sido socorrida por terceiros”, explicou.





Reinaldo está em casa se recuperando dos ferimentos e à base de medicamentos para dores.