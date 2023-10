Tentativa de assalto em Cotia é destaque em jornal mexicano

O crime, que foi publicado em primeira mão pelo Cotia e Cia, ocorreu na terça-feira da semana passada (24/10)

Reprodução: El Heraldo





A tentativa de assalto a um posto de combustíveis no Parque Miguel Mirizola, em Cotia, foi destaque no jornal "El Heraldo", do México. O crime, que foi publicado em primeira mão pelo Cotia e Cia, ocorreu na terça-feira da semana passada (24/10).

Na ocasião, o roubo não foi concretizado porque o frentista rendido notou que a arma utilizada pelo ladrão era de brinquedo. Ele reagiu e os demais funcionários do estabelecimento também partiram para cima do assaltante, espancando e o imobilizando até a chegada da Guarda Civil Municipal (GCM).