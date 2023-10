Concessionária orienta sobre novo acesso à Rodovia Raposo Tavares via saída do km 20, no Rodoanel

A mudança é devido a nova via marginal do Rodoanel Mário Covas, inaugurada em 02/10





A CCR RodoAnel publicou uma nota nesta segunda-feira (30) onde recomenda aos motoristas que trafegam pelo RodoAnel Mário Covas (SP 021) e desejam acessar a Rodovia Raposo Tavares (SP 270) que utilizem a saída do km 20. A mudança passou a vigorar desde o último dia 02/10, quando foi inaugurado o novo trecho da via marginal da SP 021 entre o km 19+700 e o km 24+400, da pista externa sentido litoral, região entre Carapicuíba e Osasco.





O acesso anterior, localizado no km 24+400, foi realocado para o km 20 em virtude da implantação da via marginal, que interliga o Trevo da Padroeira com o Entroncamento com a Raposo Tavares.





Os motoristas que têm como destino as cidades de Cotia, Vargem Grande Paulista e bairros da capital paulista como Cidade Universitária, Vila Sonia, Butantã e a Av. Francisco Morato devem acessar a pista marginal no km 20 do Rodoanel.





A CCR RodoAnel instalou na rodovia placas e faixas orientações sobre o novo acesso e recomenda aos motoristas à sinalização para seguirem seus trajetos com tranquilidade.





O trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, entre os kms 0 e 29, administrado pela CCR RodoAnel, passa pelas cidades de São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Cotia e Embu das Artes.