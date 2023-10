Ao ver a cena, o criminoso que estava pilotando a moto fugiu e deixou seu comparsa sozinho; arma utilizada no crime era de brinquedo; saiba mais

Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia

Por volta das 9h30 desta terça-feira (24), dois homens em uma moto chegam em um posto de combustíveis no Parque Miguel Mirizola, em Cotia. O que está na garupa desce, aponta a arma para um frentista e anuncia o assalto.





No entanto, o frentista percebe que se tratava de uma arma de brinquedo, reage e, com a ajuda de outros funcionários, espanca o bandido. Ao ver a cena, o homem que estava pilotando a moto foge e deixa seu comparsa sozinho (veja o vídeo no final da reportagem).





O criminoso é imobilizado até a chegada da Guarda Civil Municipal (GCM). Ele foi preso em flagrante.





A moto, que havia sido roubada momentos antes próximo ao posto de combustíveis, foi abandonada na Estrada das Pitas. O suspeito conseguiu fugir.





A dupla também roubou um aparelho celular em um estabelecimento comercial na mesma região. Todas as vítimas reconheceram o autor dos roubos.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia.





Veja o vídeo da tentativa de assalto:

Frentistas reagem a assalto e espancam bandido em Cotia; VEJA VÍDEO - leia a reportagem - https://t.co/qnTfyCN9EZ pic.twitter.com/sMbW9K8gCH — Cotia e Cia (@CotiaeCia) October 24, 2023