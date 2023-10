Queda de poste interdita Estrada do Furquim, em Cotia

Queda ocorreu durante a forte chuva que atingiu Cotia na tarde deste sábado (7).

Foto enviada por leitor ao Cotia e Cia.

A Estrada do Furquim que liga a estrada de Caucaia do Alto a Estrada do Morro Grande está totalmente interditada próximo ao Animália Park por causa da queda de um poste durante a forte chuva que atingiu a cidade de Cotia na tarde desse sábado (07).

Por volta das 17h30 não havia nenhuma equipe da Enel e nem da defesa civil da cidade no local.

