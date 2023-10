Polícia prende bandidos que fizeram família refém durante roubo a residência em Cotia

Foram capturados: J.V.A.N, de 20 anos; D.O.T.S, de 20 anos e J.V.C.A de 22 anos. Os mandatos foram cumpridos em endereços no Jardim Santana e no Parque Santa Rita de Cássia. Os três aguardarão julgamento na cadeia.

“Apresentamos as primeiras respostas da Polícia Civil no combate a esses crimes gravíssimos que têm acontecido na região. E essa é a resposta que nós precisamos dar para a sociedade, de que a Polícia Civil está acompanhando e que o crime não vai ficar impune”, disse o delegado Adair Marque, responsável pela investigação.

O CRIME

Os três criminosos, que estavam fortemente armados, invadiram uma residência no Jardim Leonor e fizeram uma família toda refém por três horas e sob ameaças de morte. Uma das vítimas era um adulto com deficiência.

Segundo a ocorrência,, os bandidos arrombaram as portas da casa e amarraram as cinco pessoas em um dos cômodos com enforca gato. Elas ficaram todo o tempo com a cabeça baixa, enquanto o trio fazia a limpa no imóvel.