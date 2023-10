Bandidos armados fazem família refém por 3h durante roubo a residência em Cotia

Entre as vítimas, havia um adulto com deficiência; família foi ameaçada e viveu momentos de terror sob o poder dos criminosos





Três criminosos fortemente armados invadiram uma residência no Jardim Leonor, em Cotia, na madrugada desse sábado (28), e fizeram uma família toda refém por três horas e sob ameaças de morte. Uma das vítimas era um adulto com deficiência.

Segundo a ocorrência, os bandidos arrombaram as portas da casa e amarraram as cinco pessoas em um dos cômodos com enforca gato. Elas ficaram todo o tempo com a cabeça baixa, enquanto o trio fazia a limpa no imóvel.

De acordo com a Polícia Civil, eles roubaram cerca de R$150 mil, somando automóvel, eletrônicos, objetos pessoais e transações via Pix.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cotia, que investiga o caso.