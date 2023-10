Escolas estaduais em Cotia estão sem serviço de limpeza

Unidades estão pagando funcionárias “por fora” para amenizar o impacto; governo de SP na manifestou sobre o problema; veja

Escolas estaduais em Cotia estão sem o serviço de limpeza e higiene. A denúncia foi enviada ao Cotia e Cia por funcionárias de unidades da rede. Segundo elas, o governo de São Paulo encerrou o contrato com a empresa terceirizada que realizava o serviço.





“Hoje, a Diretoria de Ensino de Carapicuíba enviou uma equipe para lavar os banheiros, no caso uma vez ao dia. Pensando que estou numa escola de período integral, uma vez é insuficiente, pois temos aulas até as 21 horas”, relatou uma professora da EE Prof. Ary Bouzan. Segundo ela, o mesmo problema vem ocorrendo também na EE República do Peru.





A suspensão do serviço também vem afetando a EE Sidrônia Nunes Pires, em Caucaia do Alto. Desde o dia 21 de outubro, a unidade está passando por dificuldades com a higiene.





Segundo uma educadora da unidade, que conversou em anonimato com o Cotia e Cia, a Diretoria de Ensino está pagando via Associação de Pais e Mestres (APM) uma ex-funcionária da antiga terceirizada. “A questão é que as funcionárias estavam cumprindo aviso prévio, ou seja, de alguma forma o Estado já sabia que esse contrato não seria renovado e não providenciou uma nova contratação”, relatou. Ainda de acordo com ela, cerca de 21 escolas da região já estão sendo afetadas.





Em mensagem enviada aos professores, que a reportagem teve acesso, o diretor da EE Sidrônia afirmou que a empresa “não desejou renovar o contrato” e que um novo estaria em andamento via pregão. Ele diz que, simultaneamente, há a elaboração de um contrato emergencial, “a fim de minimizar o impacto da ausência de funcionários”.





