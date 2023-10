Itapevi abre 400 vagas para área de logística com salários de até R$ 1.650

A Prefeitura de Itapevi organiza, na próxima segunda-feira (23), o Circuito do Emprego para preencher um total de 400 vagas temporárias na área logística, abertas pela empresa Total Express.





O candidato que for aprovado já sairá admitido no mesmo dia. O salário chega a R$ 1.650, mais convênios médico e odontológico, restaurante no local de trabalho, vale transporte, cesta básica, salário família e seguro de vida.





O interessado precisa ter 18 anos ou mais, não é exigido experiência na área e é destinado para quem tem a partir do ensino fundamental completo.





A seleção acontece das 8h às 16h, no Resolve Fácil Empresa (Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 - Jardim Nova Itapevi). Para esse processo, será montada uma estrutura especial que receberá os trabalhadores com conforto e dignidade.





Na ocasião, trabalhadores passarão por um verdadeiro circuito para sair contratado no ato da participação. A primeira etapa será a pré-seleção, com a entrega de documentos e uma entrevista. Os escolhidos vão para a segunda fase, o exame admissional.





Logo em seguida, os selecionados abrirão uma conta salário ao final do processo. A expectativa é de que os contratados comecem a trabalhar na primeira semana de novembro.





Como participar





Para participar desse Circuito do Emprego, o interessado precisa comparecer pessoalmente ao Resolve Fácil Empresa nesta segunda-feira (23), a partir das 8h. É necessário levar os documentos necessários em um processo de admissão. Nessa relação, estão o RG, o CPF e a Carteira de Trabalho.





Mais informações ou dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (11) 4143-8888, nos ramais 6005, 6009 e 6014.





Serviço





Circuito do Emprego





Quando: Segunda-feira, 23 de outubro





Horário: das 8h às 16h





Local: Resolve Fácil Empresa





Endereço: Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 - Jardim Nova Itapevi