Grande SP pode ter a 2ª cidade com tarifa zero nos ônibus

Até o momento, a única cidade da Grande SP a contar com tarifa zero é Vargem Grande Paulista

Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, Grande São Paulo, anunciou nesta segunda-feira (16) a tarifa zero para os ônibus da cidade. O projeto foi entregue à câmara de vereadores e, se aprovado, deverá vigorar a partir de 1º de novembro.





A cidade tem apenas oito linhas de ônibus e pouco mais de 160 mil habitantes. Na Grande São Paulo, até o momento, a única cidade a contar com tarifa zero é Vargem Grande Paulista.





A Prefeitura de São Caetano do Sul pagará a totalidade da tarifa, R$ 5 por passageiro, diretamente à Viação Padre Eustáquio (VIPE), concessionária do sistema. O investimento previsto é de cerca de R$ 2,9 milhões por mês.