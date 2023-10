Homem é preso com 6 filhotes de papagaios na divisa de Cotia com Itapevi

Segundo a polícia, ele estava com as aves em uma caixa e foi preso sob suspeita de tráfico de animais









A Polícia Civil apreendeu seis filhotes de papagaios na noite de quarta (26), no Jardim Rosemary, na divisa de Cotia com Itapevi. Um homem, que estava com as aves em uma caixa, foi preso sob a suspeita de tráfico de animais silvestres.





Os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais de Itapevi encaminharam as aves para o Centro de Controle de Animais Silvestres (CETAS), que fica em Barueri. Lá os papagaios receberão os devidos cuidados.





A venda de animais silvestres é crime de acordo com a lei 5.197/1967. A legislação vigente proíbe também a caça e captura de espécies do gênero na natureza.





As denúncias relacionadas a esta prática podem ser feitas pelo telefone (11) 4205-0862 em horário comercial, ou pelo e-mail [email protected] e também pelos telefones números 153 ou 199, que funcionam 24 horas