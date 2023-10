Governo Tarcísio contrata seguranças privados para 6 escolas estaduais de Cotia

Proposta é “reforçar a prevenção a episódios de violência”; vulnerabilidade da comunidade e convivência no ambiente escolar foram critérios utilizados pelo governo

E.E Batista Cepelos. Foto: Google Street Views

O governo de São Paulo contratou um total de 1.000 seguranças privados que atuarão em unidades da rede estadual. Até sexta-feira (27), segundo o governo, 774 vigilantes iniciam a prestação dos serviços nas escolas. A proposta é “reforçar a prevenção a episódios de violência”. A licitação segue em andamento para a contratação dos outros 226 profissionais.





Segundo a Secretaria de Educação de São Paulo (Seduc-SP), dos 774 seguranças já em atividade, seis estão trabalhando em escolas estaduais de Cotia (um para cada unidade). A pasta, no entanto, não informou quais são as escolas que já contam com a presença desses profissionais, mas o Cotia e Cia apurou que a E.E Batista Cepelos é uma delas.





De acordo com a Seduc-SP, os seguranças atuarão dentro das unidades escolares em uma jornada de 44 horas semanais. Para alocação dos vigilantes, as escolas foram selecionadas pelas 91 Diretorias Regionais de Ensino, com base em critérios como vulnerabilidade da comunidade e convivência no ambiente escolar.