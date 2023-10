Granja Viana terá show da Galinha Pintadinha no próximo sábado (28)

Sessão acontece às 17h; os ingressos já estão à venda na internet





A Galinha Pintadinha e sua turma chegam na Granja Viana, para apresentação única, com muita diversão e entretenimento. A Fabulosa Trupe se apresenta no Teatro do Colégio Rio Branco, no dia 28 de outubro (sábado), às 17h. O espaço está localizado na Rodovia Raposo Tavares, KM 24,5.





O show itinerante da personagem mais amada do universo infantil envolve a criançada em uma aventura especial. Tudo começa quando o Pintinho, fugindo do Gavião, acaba se perdendo da Galinha Pintadinha e do Galo Carijó. Assim, inicia-se a saga para encontrar seus pais, com a ajuda dos amigos da Popó.





Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80 e já podem ser comprados no site da Bilheteria Express . A sessão dura cerca de uma hora.





“O enredo apresentado no formato de contação de histórias, esbanja interação das personagens com o público. O espetáculo proporciona um momento especial para toda família curtir, cantar e dançar, ao som dos sucessos do cancioneiro popular”, ressalta Marcos Luporini, diretor musical e sócio criador da marca.