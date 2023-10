Fatec Cotia abre inscrições para vestibular 2024; veja os cursos oferecidos

Período das inscrições vai de 16 de outubro a 12 de dezembro; saiba mais

Fatec Cotia. Foto: Reprodução

A Faculdade Estadual de Tecnologia de Cotia (Fatec Cotia) abriu as inscrições para o vestibular que garante vaga para o 1º semestre de 2024. O período das inscrições vai de 16 de outubro a 12 de dezembro. O valor da taxa é de R$ 84. A prova será realizada no dia 7 de janeiro do próximo ano.









Cursos oferecidos pela Fatec Cotia: Ciência de Dados (40 vagas para o horário da noite), Desenvolvimento de Software Multiplataforma (não foi informado o número de vagas), Gestão Empresarial (40 vagas para o horário da manhã e mais 40 para o horário da noite) e Gestão da Produção Industrial (40 vagas para o turno da manhã e mais 40 para o horário da noite).





Novidade: Além dos cursos mencionados, a Fatec Cotia também oferece vagas no curso de Comércio Exterior e Design de Produto com ênfase em Processos de Produção e Industrialização (40 vagas, cada, de manhã).





Inscrições





Para concorrer a uma das vagas do Vestibular das Fatecs (de Cotia ou qualquer outra unidade), é preciso ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.





A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br, até as 15 horas do dia 12 de dezembro. É necessário preencher a ficha de inscrição, o questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 84 em dinheiro, em uma agência bancária de sua preferência, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta getnet disponível na internet. O pagamento deve ser feito até a data de encerramento das inscrições.





No momento da inscrição, o candidato deve escolher um curso em primeira opção e, caso seja do interesse, optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e período. Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão disponíveis no site do processo seletivo.





As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet a quem quiser fazer a inscrição no Vestibular. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para saber datas e horários de atendimento.