Lei Paulo Gustavo: Cotia vai destinar R$ 1,9 milhão para projetos culturais

Editais foram publicados nesta segunda-feira (30); serão premiados 63 projetos de audiovisual e 80 projetos das demais linguagens culturais e artísticas; saiba mais

Editais foram lançados pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia. Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Cultura e Lazer, lançou nesta segunda-feira (30) dois editais de fomento cultural que preveem a distribuição de recursos liberados pela Lei Federal Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022). As inscrições começam no dia 16 de novembro de 2023 e terminam às 23h59 (horário de Brasília) do dia 30 de novembro de 2023.





Para fazer a inscrição será preciso preencher o formulário disponível em cada um dos editais e enviar os documentos solicitados.





Serão premiados 63 projetos de audiovisual e 80 projetos das demais linguagens culturais e artísticas. Os recursos, na ordem de R$ 1.945.966,60, serão distribuídos por meio do Edital ‘Mãe Alcina’ e Edital ‘Benedito Soares’.





Os editais foram elaborados pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia de acordo com os protocolos apresentados pelo Ministério da Cultura para alcançar o maior número de profissionais, artistas, fazedores de cultura e arte (visual e demais linguagens culturais e artísticas).





A secretaria também considerou contribuições da sociedade colhidas em diversas auscutas realizadas com o setor cultural e em consulta pública on-line.