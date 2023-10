Defesa Civil de Cotia atendeu 12 ocorrências após estragos provocados pela chuva

Balanço das ocorrências foi divulgado com exclusividade ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (9); veja

Ponte da Estrada do Caiapiá cedeu com a força da água. Foto enviada ao Cotia e Cia

A Defesa Civil de Cotia atendeu ao menos 12 ocorrências após as fortes chuvas que atingiram a cidade neste final de semana. O balanço foi divulgado com exclusividade ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (9).









De acordo com a Defesa Civil, choveu 122 milímetros, volume esperado para o mês inteiro de outubro.





Veja abaixo as ocorrências atendidas:

⁃ 2 quedas de árvore, sendo uma sobre residência no Lajeado e uma obstrução a via pública na Chácara Canta Galo.⁃ 2 quedas de muro: um no Moinho Velho e um no Jardim Cotia.⁃ Vistoria alagamento em via pública: atingiu residências no SP II.⁃ 2 vistorias em edificação: sendo uma no Jardim Pioneira, uma no Jardim Leonor e uma no Jardim Nova Cotia, sendo que nesta última duas residências foram isoladas e os moradores foram orientados a não permanecerem na residência até vistoria de Obras e Habitação.⁃ 1 vistoria em ponte: no Jardim Pioneira.⁃ 2 vistorias em edificação: sendo uma no Recanto dos Victor’s e uma no Lajeado, onde houve danos ao telhado da residência, que foi isolada na área atingida.⁃ Vistoria alagamento: atingiu várias residências no Jardim Pioneira.⁃ 1 vistoria em edificação: no Jardim São Vicente.