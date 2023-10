Conheça Antonella, a cotiana de 11 anos aprovada em renomada escola de balé

Trajetória da pequena bailarina começou quando ela tinha apenas 2 anos de idade; de lá para cá, sua carreira foi marcada por prestígios e premiações

Antonella Bichara, 11 anos. Foto: Divulgação

Moradora de Cotia, Antonella Bichara, de apenas 11 anos, foi aprovada na renomada Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, uma das instituições de balé mais prestigiadas do país e do mundo. Ela foi aprovada durante a seletiva nacional que aconteceu na cidade de Joinville, em Santa Catarina.





A escola, fundada nos anos 2000, é a única filial do teatro de Moscou no país. Ela é conhecida mundialmente por sua excelência no ensino do Balé Clássico, com alunos de diferentes estados do Brasil e diversas partes do mundo.





TRAJETÓRIA E PREMIAÇÕES





A dança entrou na vida de Antonella quando tinha apenas 2 anos e 3 meses de idade, ao ingressar na Escola de Aprimoramento e Formação em Ballet Clássico Patrícia Ballet, em Cotia.





Desde de então, seu talento e dedicação foram reconhecidos, e, aos 8 anos de idade, a jovem foi aprovada no processo seletivo no Theatro Municipal de São Paulo, onde cursou seu quarto ano de formação.





O currículo artístico de Antollena acumula uma lista de realizações. A bailarina pertenceu à Cia Jovem Nina Canadari, que a impulsionou nas apresentações de festivais nacionais e internacionais, incluindo o renomado Festival Internacional de Joinville e o Festival Internacional de Goiás.





As habilidades da jovem bailarina a ajudaram a receber medalhas e indicações como bailarina revelação e garantia na participação do Festival de Livorno, Itália e Summer Dance Kids 2024.