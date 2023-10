“A água derrubou a parede do meu quarto. Perdi tudo”

Em entrevista ao Cotia e Cia, morador do Jd. Pioneiro, em Cotia, relatou as consequências da chuva do último sábado (7); segundo ele, cerca de 30 famílias foram atingidas

Morador perdeu praticamente tudo. Foto enviada ao Cotia e Cia

Jardim Pioneiro, na região do Caiapiá. Cerca de 30 famílias foram atingidas pela força da água, que chegou a invadir algumas residências. A chuva do último sábado (7) causou diversos estragos na cidade de Cotia. Um dos locais mais prejudicados foi o, na região do Caiapiá.





Morador da região, Paulo Moskoski perdeu praticamente todos os seus pertences. A força da água foi tão forte que chegou a derrubar o muro de seu quarto. Ao Cotia e Cia, Paulo relatou as consequências após a tempestade.





“Eu e minha mãe perdemos praticamente tudo. A água derrubou a parede do meu quarto. Perdi cama, perdi documento, perdi tudo, tudo. Se vier outra chuva, vai acontecer a mesma coisa”, disse.









Defesa Civil para lhe orientar quanto a situação da estrutura da casa. O morador chegou a fazer uma vaquinha na internet (VEJA AQUI) para tentar comprar materiais e reconstruir o seu quarto. A ajuda pode ser também pelo pix (11) 93258-7320. Paulo conta que alguns vereadores foram até o bairro e se colocaram à disposição para ajudar. Ele disse também que estava aguardando apara lhe orientar quanto a situação da estrutura da casa. O morador chegou a fazer uma vaquinha na internetpara tentar comprar materiais e reconstruir o seu quarto. A ajuda pode ser também pelo pix (11) 93258-7320.





“Estou tentando juntar um dinheiro, fazendo uma vaquinha no pix para comprar material e arrumar meu quarto. Eu tenho um terreno do lado. Se alguém puder me ajudar a fazer uns dois cômodos, também agradeço, pois esse terreno está num local que não é atingido pela chuva”, conclui.





Cotia e Cia fez contato com a Prefeitura de Cotia e aguarda um posicionamento.