Cotia tem ‘anoitecer’ antes da hora e mudança do tempo traz chuva e ventania

Mudança do tempo já era prevista na região

'Anoiteceu' por volta das 15h30 em Cotia. Foto: Cotia e Cia

Por volta das 15h30 desta quarta-feira (4) o tempo escureceu em Cotia, trazendo chuva e fortes ventanias.





A mudança do clima já estava prevista para a tarde de hoje. A chuva deve permanecer durante a noite toda.





Para o restante da semana, a previsão é de que o tempo continue instável devido ao forte aquecimento.





Na sexta-feira (6) e no sábado (7), a cidade de Cotia terá sol, calor e as pancadas de chuva a partir da tarde, mas que não se prolongam por muitas horas, de acordo com o Clima Tempo.