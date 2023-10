Bom Papo recebe Johnny e Dianna, pai e filha artistas do mundo animal

Podcast será transmitido ao vivo, nesta sexta-feira (6), às 19h15, no Youtube; saiba mais

Johnny e Dianna são os convidados do Bom Papo e Cia desta sexta. Fotos: Arquivos pessoais

O Bom Papo e Cia desta sexta-feira (6) promete ser mega especial! Isso porque vamos conversar com duas pessoas que têm trabalhos diferenciados com a arte no mundo animal.





Estamos falando do fotógrafo Johnny Duarte e da pintora Dianna Duarte. Sim! Pai e filha que retratam a vida pet, por meio das lentes fotográficas, no caso de Johnny, e por meio das pinturas, no caso de Dianna.









Um pouco sobre Johnny





Johnny Duarte cursou 2 anos de Propaganda. Ex-diretor de arte, começou a se dedicar com a fotografia profissional de animais em 1996. Logo, o trabalho diferenciado ganhou destaque e, em 2001, deixou a agência para se dedicar exclusivamente à fotografia.





Hoje, ele atende todo o mercado da fotografia em se tratando de cães ou gatos. Seu trabalho já foi destaque em diversos veículos de comunicação.





Sobre Dianna Duarte





Filha do fotógrafo, Dianna já transformou mais de 400 pets em obras de arte, seja em pinturas de roupas, telas, paredes e até em escovas de cabelo. E seu trabalho já está em diversos países do mundo.





Autodidata, Dianna cria suas peças utilizando suas próprias técnicas – no caso dos quadros de madeira é ela quem recorta, lixa e faz o preparo para a arte, tornando a peça um trabalho artesanal.





Vamos conhecê-los melhor? Então acompanhe e participe com a gente do Bom Papo e Cia, que será transmitido ao vivo, nesta sexta-feira (6), a partir das 19h15.