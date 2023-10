Coco Bambu tem data de abertura anunciada na Granja Viana

Com investimento de R$ 6 milhões, restaurante já é considerado o maior da região

Coco Bambu. Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, anunciou, nesta terça-feira (31), a data de inauguração do Coco Bambu, considerado o maior restaurante da região.





A nova unidade traz opções para todos os públicos, como área kids, adega especial, bar temático e palco para shows ao vivo.





Além disso, o espaço é petfriendly e está pronto para receber os bichinhos de estimação.





Segundo o shopping, o Coco Bambu será inaugurado no dia 27 de novembro.





“Temos a data de inauguração e agora estamos ainda mais ansiosos para a chegada mais aguardada do ano. Além do famoso menu repleto de frutos do mar, o restaurante possui um ambiente sofisticado e confortável ideal para os encontros com a turma”, diz Natália Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.





Com um investimento de R$ 6 milhões realizado pela empresa, o Coco Bambu do Shopping Granja Vianna está localizado no Piso L3. A primeira unidade do restaurante nasceu em 1990, em Fortaleza (CE), como Dom Pastel, e hoje soma mais de 70 restaurantes distribuídos em 17 estados e Distrito Federal.