Thermas da Mata anuncia circuito de toboáguas radicais com torre de 14m de altura

Nova atração do parque aquático de Cotia promete adrenalina e abre espaço para nova fase do empreendimento; veja quando será a inauguração

Brabus, nova atração do Thermas da Mata, será inaugurado em breve. Foto: Divulgação

O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, anunciou, nesta terça-feira (31), uma nova atração. Trata-se do Brabus, circuito com três toboáguas, sendo o primeiro lançamento com cápsula do empreendimento.





Em sua estrutura, o brinquedo contará com três slides, sendo um com cápsula para descida a partir de uma torre de 14 metros de altura, 60 metros de comprimento, velocidade acima de 40 km/h e um percurso de aproximadamente 4,7 segundos de adrenalina.





Quando será lançado?





Segundo o Thermas, o Brabus será lançado em duas fases. A primeira parte estará disponível a partir de dezembro de 2023, enquanto a segunda fase, prevista para julho de 2024, marcará a conclusão da atração. No total, serão investidos mais de R$ 5 milhões no brinquedo.





Investimentos





O Thermas da Mata pretende chegar entre os 10 parques aquáticos mais visitados do estado e do Brasil nos próximos três anos. Para isso, até o final de 2023, estão previstos investimentos de cerca de R$10 milhões, entre novidades em atrações e retrofit do hotel.





Até o momento, a direção do parque está em negociação com duas bandeiras e deve anunciar a nova administração do empreendimento hoteleiro em breve. A previsão é de que a primeira fase do hotel seja inaugurada em janeiro de 2024. Com o lançamento da hospedagem, há expectativa de crescimento de 30% na visitação do parque aquático.