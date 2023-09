Vai viajar no feriado prolongado? Veja os melhores horários para pegar estrada

Estradas de SP devem receber 2,8 milhões de carros no feriadão

Trecho Oeste do Rodoanel

Durante o feriado prolongado de 7 de Setembro, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) espera que mais de 2,8 milhões de veículos sigam em direção ao litoral e ao interior do estado pelas principais rodovias que saem da capital paulista e da região metropolitana a partir desta quarta-feira (6).





O movimento começará a se intensificar na tarde de hoje e na manhã da quinta (7), assim como no domingo (10) nas principais rodovias. A orientação é se planejar para evitar os horários de pico e viajar com mais tranquilidade.





VEJA OS MELHORES HORÁRIOS PARA VIAJAR





Sistema Anchieta-Imigrantes





A expectativa de veículos indo em direção à Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160) é de 410 mil veículos.





Os horários de maior movimento são na quarta (6), a partir das 14h, até quinta (7), às 17h.





No retorno para a capital, o fluxo intenso ocorre a partir do sábado (9), das 17h à meia-noite e no domingo (10), das 9h à meia-noite.





Operação especial





Se necessário, a Operação Descida 7x3 pode ser implantada, colocando sete pistas para veículos sentido litoral e três sentido capital.





Sistema Anhanguera-Bandeirantes





Pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem circular cerca de 917 mil veículos durante todo o feriado. Os horários de maior movimento estão previstos no sentido interior, das 16h às 20h de quarta-feira e das 9h às 13h de quinta-feira. Já para o retorno, é esperado maior fluxo de veículos entre 11h e 21h do domingo.





Na quinta-feira e no domingo, os caminhões que se destinam à capital pela Rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego durante o feriado.





Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto





No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), a expectativa da Ecopistas para o período é de que cerca de 610 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos, entre quarta-feira e domingo.





Rodovia Tamoios





203 mil veículos devem ir para o Litoral Norte pela Rodovia Tamoios (SP-099) a partir de quarta (6).





As pistas não devem sofrer alterações na operação. A previsão é a de que continuem sendo duas pistas para descer a serra e duas para subir.





Sistema Castello-Raposo





680 mil veículos devem circular pelo Sistema Castello-Raposo. O maior fluxo é na quarta (6), das 17h às 20h, e na quinta (7), das 8h às 12h.





Para subir a serra no domingo, a movimentação se intensifica das 12h às 20h.





Rodoanel





Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, devem circular 724 mil veículos de quarta (6) a domingo (10).