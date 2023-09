SP: Coordenador pedagógico deixa o cargo após erros em material didático

“Cidade de SP com praia” e “Dom Pedro 2º responsável pela assinatura da Lei Áurea” foram alguns dos erros identificados

Material didático digital da Secretaria Estadual de Educação

O coordenador pedagógico da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, Renato Dias, deixou o cargo nesta quarta-feira (6). A saída dele foi publicada no Diário Oficial.





A saída de Dias acontece após polêmica envolvendo erros graves detectados no material digital didático utilizado por estudantes da rede pública de ensino, área que estava sob sua responsabilidade.





Em um dos erros detectados, conteúdo de história voltado aos alunos do 9º ano do ensino fundamental aponta que a cidade de São Paulo tem praias. Na mesma disciplina, slide destinado ao 8º ano do ensino fundamental indica que dom Pedro 2º assinou a Lei Áurea em 1888 – o que, na verdade, foi feito por sua filha, a princesa Isabel.





Em nota, a Secretaria de Educação informou que Renato Dias deixou o cargo para “assumir projetos pessoais”. A pasta disse, ainda, que Bianka Silva assume a Coordenadoria Pedagógica nesta quarta-feira, “com o compromisso de aprimorar todos os processos pedagógicos da Secretaria da Educação, como avaliações e material didático”.