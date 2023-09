Raposo Tavares está interditada no KM 37

Via segue bloqueada por mais de 9 horas após caminhão tombar.









Um acidente envolvendo o tombamento de caminhão com derramamento de carga na via está interditando a rodovia Raposo Tavares na altura do kM 37 sentido capital desde às 22h30 desta sexta-feira (8).





Segundo a CCR, concessionária que administra o trecho a rodovia segue interditada na manhã deste sábado.





O trânsito está sendo desviado pela estrada do Furquim e segundo o aplicativo Waze tem congestionamento na estrada de Caucaia e também na aproximação pela Raposo Tavares.





Reprodução - Waze