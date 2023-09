Exposição traz tarologia, danças e artigos esotéricos em shopping da região

2ª edição da Expo Mística vai reunir vivências, rituais, atendimentos terapêuticos, além de novidades místicas e esotéricas, que serão expostas por 16 estandes

2ª edição da Expo Mística. Foto: Divulgação

O Raposo Shopping realiza, entre os dias 15 e 17 de setembro, a 2ª edição da Expo Mística. O evento visa oferecer “uma verdadeira imersão” com foco no autoconhecimento e equilíbrio. A entrada é gratuita.





A exposição vai reunir vivências, rituais, atendimentos terapêuticos, além de novidades místicas e esotéricas, que serão expostas por 16 estandes.





Estarão disponíveis para venda: cristais, mandalas, incensos, portas incensos, produtos esotéricos, saboaria, imagens em gesso, crochês esotéricos, óleos essenciais, produtos de sinergias, entre outros.





A exposição também traz sessões de Quick Massage (R$60) e Reflexologia Podal (R$30), ambas com duração de 15 a 20 minutos.





No evento também será possível se consultar com especialistas em cartomancia, tarologia e leitura de cartas em geral, cujas sessões serão realizadas por ordem de chegada. Os atendimentos custarão R$80 (30 minutos).





A programação ainda conta com música e danças típicas, como cigana, do ventre e tribal. Os visitantes do empreendimento poderão conferir de perto as apresentações a cada 30 minutos durante todo o dia.





Serviço – 2ª Expo Mística





Onde: Piso São Paulo do Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.)





Quando: 15 e 16, das 10h às 22h / 17 de setembro, das 12h às 20h





Classificação: livre





Quanto: entrada gratuita