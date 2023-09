Raios, chuva e granizo: ciclone no Sul e frente fria devem mudar clima em SP

Segundo o Climatempo, há previsão de chuva forte, ventania e raios pelos próximos dois dias

Foto: Reprodução / Clima Tempo

Um ciclone extratropical formado no oeste do Rio Grande do Sul deve trazer consequências até mesmo aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo a partir desta terça-feira (5).





Segundo o Climatempo, há previsão de chuva forte, ventania e raios pelos próximos dois dias.





Em Cotia, que registrou calor de 31° C nesta segunda-feira (4), a temperatura máxima prevista para terça é 22° C e, na quarta-feira (6/9), 17° C.





De acordo com o Climatempo, a cidade deve ter chuva forte já na noite de hoje.