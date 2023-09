Jovem de 21 anos é assassinado com 3 tiros no peito em Cotia

Crime aconteceu em frente à casa da vítima

Crime aconteceu na rua do Amor Perfeito, em Cotia. Foto: Google Street Views





Um jovem, de 21 anos, foi executado com três tiros no peito e um na cabeça na rua do Amor Perfeito, no Jardim Colibri, em Cotia. O crime ocorreu por volta das 18h30 da última sexta-feira (1º). O autor dos disparos não foi localizado.





Segundo a Polícia Militar, Lucas Moraes Valadares estava em frente a sua casa, ao lado de sua moto, quando um homem passou em uma motocicleta e disparou ao menos quatro vezes. Não havia nenhuma testemunha no momento.





Ao chegar no local, os PMs encontraram o corpo caído em cima de uma pequena poça de sangue. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos.





O caso foi registrado como homicídio no 2º Distrito Policial de Cotia.