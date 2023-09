Polícia Civil prende criminosos que sequestraram idosa em Cotia

Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu celulares, certificado de registro do Exército Brasileiro e um cartão de filiação em clube de tiro; veja a reportagem

Foto: Polícia Civil de Cotia

A Polícia Civil de Cotia prendeu, nesta sexta-feira (15), três criminosos envolvidos no sequestro de uma idosa de 67 anos. Foram cumpridos cinco mandados de busca domiciliar e três mandados de prisão temporária. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (13).





A vítima foi sequestrada no bairro Parque Alexandra no momento em que deixava “um colega corretor” em sua casa, após terem feito algumas visitas apresentando imóveis para clientes. Três criminosos os abordaram, mas teriam deixado claro que o alvo da ação era a idosa.





Segundo as investigações, no trajeto os indivíduos colocaram a idosa em outro carro e liberaram o “corretor”. A vítima foi localizada no Jardim Araruama cerca de duas depois dentro do veículo utilizado no sequestro. Ela teve cartões bancários roubados.





De acordo com a Polícia Civil, o “colega corretor” foi quem planejou o sequestro, atraindo a vítima para o local previamente combinado com os demais criminosos.





APREENSÃO





Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Civil apreendeu dentro dos imóveis dos criminosos: dois aparelhos de celular, um Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf), um Certificado de Registro (CR) expedido pelo Exército Brasileiro e um cartão de filiação do clube de tiro.





Também foram apreendidos 40 porções de haxixe, um pino com substancia aparentando ser cocaína e uma balança de precisão.