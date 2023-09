Idosa de 67 anos é vítima de sequestro em Cotia

Vítima foi localizada cerca de duas horas depois no bairro Araruama; veja a reportagem

Carro utilizado no sequestro da idosa foi localizado no Jd. Araruama. Foto: GCM de Cotia

Uma idosa, de 67 anos, foi vítima de sequestro no final da tarde dessa quarta-feira (13) na rua José de Andrade, no bairro Parque Alexandra, em Cotia. Ela foi localizada cerca de duas horas depois pela Guarda Civil Municipal (GCM) na rua Brumado, no Jardim Araruama.





Uma homem, de 31 anos, contou para a GCM que estava junto com a idosa no momento do crime. Ele disse que tinha saído junto com ela para mostrar um imóvel a um comprador. Ao retornar para sua casa, no Parque Alexandra, foram abordados por três homens armados e encapuzados.





Ainda segundo seu relato, eles foram levados até a Estrada do Capuava. Foi neste momento, de acordo com ele, que os bandidos colocaram a idosa em outro veículo e ele conseguiu fugir.





O homem relatou que seguiu para a casa da idosa e comunicou sobre o ocorrido ao marido dela. Posteriormente, a Guarda foi informada de que a vítima do sequestro estaria no Jardim Araruama, para onde viaturas foram deslocadas. Foi lá que os agentes a encontraram dentro do veículo utilizado no crime.





A idosa foi encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Atalaia para ser medicada.





Os bandidos roubaram cartões bancários da vítima. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Cotia.