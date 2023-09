Parque Cemucam recebe caminhada em prol da vida e da inclusão

Evento acontece neste domingo (24), das 9h às 12h; veja como se inscrever

Foto da Caminhada Inclusiva 2023 / Divulgação

O Instituto AME, em parceria com a Clínica Vivere, vai realizar, neste domingo (24), das 9h30 às 12h, a Caminhada pela Vida, no Parque Cemucam, em Cotia. O evento unirá forças para celebrar o mês da pessoa com deficiência (Setembro Verde) e a valorização da vida (Setembro Amarelo).





Além da caminhada, haverá uma série de atividades, como aulas de dança energéticas, atividades recreativas para todas as idades e uma aula de educação ambiental, com plantio de árvores.





As crianças também serão homenageadas ao final da caminhada com prêmios especiais. O evento será encerrado com um piquenique, para isso, os organizadores solicitam aos participantes levarem lanches para serem compartilhados.





“A Caminhada pela Vida é uma iniciativa que visa promover a inclusão, celebrar a vida e destacar a importância da conscientização sobre a saúde mental e emocional. Esta é uma oportunidade única para a comunidade se unir em prol de causas que são fundamentais para o bem-estar de todos”, disse o Instituto Ame em nota.





clique aqui. Para se inscrever,





Mais informações 11 96610 8060.