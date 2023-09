Jovem é morto com 22 pauladas na cabeça em Barueri

Segundo a polícia, crime foi motivado por perseguição à ex-namorada após término de relacionamento

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um jovem, de 23 anos, foi morto com 22 pauladas na cabeça em Barueri. Segundo a polícia, Nicolas de Sousa Amaral perseguia e tentava agredir a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (20).





O jovem chegou a ser encaminhado com vida ao pronto-socorro central, com uma abertura de 15 centímetros no crânio e perda de massa encefálica, mas não resistiu aos ferimentos.





De acordo com as investigações, o agressor, Alexandre Oliveira Rodrigues, de 34 anos, é o atual namorado da mulher que vinha sendo importunada.





Ainda segundo a Polícia Civil, no dia em que foi morto, Nicolas foi até a rua onde a ex morava, no bairro Tupanci, para ameaçar mais uma vez o casal. quando Alexandre pegou o pedaço de pau e desferiu os golpes.





Após deixarem Nicolas ferido em via pública, o casal foi preso em flagrante na manhã de ontem, durante as investigações do crime. Ambos irão responder por homicídio qualificado em razão de motivo torpe.





A polícia informou que o casal ainda não constituiu advogado para a defesa.





(Com informações da CNN)