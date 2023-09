Em SP, deputados recebem cartilha com regras de comportamento

Documento lançado nesta quinta-feira (21) tem como objetivo “promover o enfrentamento de condutas danosas”, como o assédio e o racismo

Foto: Assembleia Legislativa de SP

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) lançou, nesta quinta-feira (21), uma cartilha comportamental voltada para os funcionários e parlamentares da Casa.





O objetivo do documento é “promover o enfrentamento de condutas danosas no ambiente de trabalho”, como o assédio moral e sexual e a discriminação.





A cartilha reúne tópicos comportamentais e definições de assédio, violência de gênero e discriminação e propõe a criação de mecanismos para a prevenção dessas formas de violência no ambiente de trabalho.





Além disso, também lista canais de denúncia, equipes de acolhimento e demais ferramentas de apoio às vítimas.





O material é resultado de um trabalho conjunto entre diferentes setores representativos da Alesp, como o Instituto do Legislativo Paulista (ILP) e o SOS Racismo, e contou com a colaboração de todas as 25 deputadas estaduais da Casa.