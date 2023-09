Novo Ensino Médio: Alunos de SP devem optar por itinerário formativo até 15/09

Foto: Portal do Governo do Estado de São Paulo



Os 435 mil estudantes do Ensino Médio estadual têm até o dia 15/9 para optar por um dos três itinerários formativos propostos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

A escolha ocorrerá durante o processo de rematrícula para o ano letivo de 2024 e deverá ser realizado por estudantes matriculados na 1ª série desse ciclo.

O novo modelo será oferecido em todas 3.700 escolas do Ensino Médio e em 1.200 instituições de Ensino Técnico da rede estadual.

Com a reformulação da grade do Ensino Médio, os alunos devem optar por uma das três áreas de aprofundamento do conhecimento:

- Matemática e suas Tecnologias - Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Também, a reformulação incluirá o Itinerário Formativo Global – as chamadas disciplinas de caráter comum, que serão cursadas por todos os alunos a partir da 1ª série, que são: Educação Financeira, Projeto de Vida e Redação e Leitura.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que abarca as disciplinas tradicionais (Português, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física, Química, Literatura, Língua estrangeira, Arte, Sociologia, Filosofia, Educação Física), continuará presente em todas as. séries.

“Nós chegamos a essa reformulação com base em uma escuta ativa da rede, levando em consideração o estudante e sua formação como centro das nossas decisões. Todas as nossas 91 Diretorias de Ensino têm orientado os professores para que sejam apoio dos nossos alunos durante esse processo de escolha. Aqueles adolescentes que ainda têm dúvidas sobre qual dos três itinerários seguir podem contar com suas escolas, que estão aptas para oferecer esse suporte”, disse o secretário da Educação, Renato Feder.

ENSINO TÉCNICO